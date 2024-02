South Harz Potash Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Weitere Suchergebnisse zu "China Foods":

Die technische Analyse der South Harz Potash zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs nun bei 0,03 AUD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,023 AUD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -23,33 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Auf der anderen Seite hat der GD50 der letzten 50 Tage einen Stand von 0,02 AUD, was einen Abstand von +15 Prozent zur Aktie bedeutet und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung für South Harz Potash in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Allerdings wurde in den sozialen Medien eine verringerte Aktivität gemessen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie daher auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 50 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung der Aktie hinweist. Ebenso zeigt der 25-Tage-RSI einen Wert von 50 und führt zu einer weiteren neutralen Bewertung. Somit wird die Aktie in diesem Punkt ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie wider. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Insgesamt wird die Aktie daher auch bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft.