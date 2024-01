South Harz Potash Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Die Aktie von South Harz Potash hat in den letzten Tagen eine Abwertung erfahren. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich mittlerweile auf 0,03 AUD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,023 AUD erreicht hat. Dies entspricht einer Distanz von -23,33 Prozent zum GD200, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 0,03 AUD, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Das Stimmungsbild bei South Harz Potash hat sich in den letzten Wochen negativ verändert. Negative Auffälligkeiten wurden in Bezug auf die Diskussion und die Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien registriert. Daher wird das Sentiment und Buzz-Kriterium ebenfalls mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 50 für 7 Tage und bei 60 für 25 Tage, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über South Harz Potash in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. Insgesamt erhält die Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung, da in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen im Fokus der Anleger standen.