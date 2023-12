South Harz Potash Aktie: Ist es vollbracht?

Die South Harz Potash wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,03 AUD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,024 AUD) um -20 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,03 AUD zeigt eine Abweichung von -20 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für South Harz Potash wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 50 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 57,89 ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Somit erhält das Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für South Harz Potash abnimmt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von South Harz Potash zeigt eine überwiegend positive Stimmung in den sozialen Medien. In den vergangenen Tagen wurde weder stark über positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung als "Neutral".