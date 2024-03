South China Brokerage Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die South China-Aktie zeigt derzeit gemischte Signale in Bezug auf die technische Analyse. Der aktuelle Kurs von 0,165 HKD liegt 46,77 Prozent unter dem GD200 von 0,31 HKD, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Der GD50 beträgt 0,19 HKD, was einem Abstand von -13,16 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird der Aktienkurs der South China als "Schlecht" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich jedoch ein positiveres Bild. Das KGV der South China liegt bei 7,46, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 25,4 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Grundlage.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt gemischte Signale, da der RSI7 einen Wert von 22,22 hat, was als "Gut" eingestuft wird, während der RSI25 einen Wert von 75,86 aufweist, was als "Schlecht" interpretiert wird. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet South China derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Insgesamt zeigt die South China-Aktie gemischte Signale in verschiedenen Bereichen und sollte daher sorgfältig analysiert werden, bevor Anlageentscheidungen getroffen werden.