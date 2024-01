South China Brokerage Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von South China bei 7, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 22,52 (Kapitalmärkte) deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine positive Bewertung.

Die Dividendenrendite beträgt derzeit 0 Prozent, was 5,91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Kapitalmärkte, 5,91) liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von South China daher als "Schlecht". Die Dividende wird in Relation zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten werden Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie Stimmungen beeinflusst. Die Analyse sozialer Plattformen ergab, dass die Stimmung und die Kommentare rund um South China neutral waren. Die Redaktion stuft die Aktie daher in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" ein.

Die Diskussionen in sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder drehen und somit neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei South China wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

