South China Brokerage Aktie: Finger weg?

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über South China in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher hat die Redaktion dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung gegeben. Die Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie in den sozialen Medien liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über South China unwesentlich mehr oder weniger als üblich diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet South China im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Rendite von 0 % aus, was 5,92 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt von 5,92 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,22 HKD der South China-Aktie mit -37,14 Prozent Abstand vom GD200 (0,35 HKD) ein "Schlecht"-Signal ist. Auch der GD50, der einen Kurs von 0,3 HKD aufweist, führt zu einem "Schlecht"-Signal, da der Abstand -26,67 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der South China-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich hat South China in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,36 Prozent erzielt. Dies ist eine Outperformance von +2,3 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von -7,66 Prozent. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von South China um 2,61 Prozent über dem Durchschnitt von -7,97 Prozent im letzten Jahr. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.