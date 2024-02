South China Brokerage Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für South China in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke in den sozialen Medien. Die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer wurde von unseren Programmen in den letzten vier Wochen als nicht außergewöhnlich gemessen. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von South China einen Wert von 7 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Kapitalmärkte" (KGV von 25,78) unter dem Durchschnitt liegt. Aus dieser Perspektive ist die Aktie unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der Wert für South China bei 100, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" für dieses Signal. Bei Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 94, was ebenfalls darauf hinweist, dass der Titel als überkauft betrachtet wird. Daher lautet die Einstufung auf dieser Basis ebenfalls "Schlecht". Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" weist South China mit einer Rendite von -51,35 Prozent eine um 37 Prozent niedrigere Rendite auf. Die Branche "Kapitalmärkte" verzeichnet eine mittlere Rendite von -13,75 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei South China mit 37,6 Prozent darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie für die Aktie im vergangenen Jahr.