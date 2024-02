South China Brokerage Aktie: Einfach unglaublich

Weitere Suchergebnisse zu "CTT-Correios De Portugal SA":

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die öffentliche Meinung, insbesondere in Bezug auf Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Bei South China wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, sodass das langfristige Stimmungsbild insgesamt als neutral eingestuft wird.

In technischer Hinsicht ist die South China-Aktie derzeit -19,5 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen negativen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als schlecht bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -48,06 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als schlecht eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die South China-Aktie weist einen Wert von 100 auf, was auf eine Überkauftheit hindeutet und zu einer schlechten Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI zeigen eine Überkauftheit der Aktie, was zu einer insgesamt schlechten RSI-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der South China-Aktie um 38 Prozent darunter, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt. Auch im Vergleich zur Kapitalmärkte-Branche liegt die Rendite der Aktie deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einer weiteren negativen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich aufgrund dieser Entwicklungen im vergangenen Jahr eine schlechte Bewertung für die South China-Aktie.