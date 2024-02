South China Brokerage Aktie: Eine klare Abfuhr!

Die technische Analyse der Aktie der South China zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 0,32 HKD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,162 HKD liegt und somit einen Abstand von -49,38 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,21 HKD, was einer Differenz von -22,86 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt.

Die Anleger haben die South China-Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet, wie aus der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien hervorgeht. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für die South China-Aktie liegt derzeit bei 100 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und zu einem "Schlecht"-Rating führt. Gleiches gilt für den RSI auf 25-Tage-Basis, der ebenfalls auf eine Überkauft-Situation hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In fundamentalen Analysen zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der South China aktuell bei 7 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse 7,46 Euro für jeden Euro Gewinn von South China zahlt, was 71 Prozent weniger ist als bei vergleichbaren Werten in der Branche. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie als "Gut" eingestuft und gilt als unterbewertet.