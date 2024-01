South China Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die South China-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,04 HKD für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 0,044 HKD, was einem Unterschied von +10 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,04 HKD liegt mit einem Unterschied von +10 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Sektors "Zyklische Konsumgüter" konnte die South China-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 4,17 Prozent erzielen, was 0,15 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Allerdings beträgt die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" 18,54 Prozent, wodurch die South China-Aktie aktuell 14,37 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt die South China-Aktie mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 6,17 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Fundamental betrachtet wird die Aktie als unterbewertet angesehen, da ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 6,98 liegt, während das Branchen-KGV bei 32,3 liegt, was einem Abstand von 78 Prozent entspricht. Somit ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie von South China.