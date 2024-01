South China Aktie: In selten guter Lage!

Die South China-Aktie zeigt laut der technischen Analyse derzeit positive Signale. Mit einem Kurs von 0,044 HKD liegt sie 10 Prozent über dem GD200 (0,04 HKD), was als "Gut"-Signal bewertet wird. Auch der GD50, der einen Kurs von 0,04 HKD aufweist, signalisiert mit einem Abstand von +10 Prozent ein positives Zeichen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Bei der fundamentalen Analyse fällt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ins Auge. Mit einem Wert von 6,98 ist die South China-Aktie deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 32,46, was einer Unterbewertung von 78 Prozent entspricht. Aus diesem Grund wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich jedoch ein negativer Punkt. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt aktuell 0, was einer Differenz von -6,16 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält South China in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.