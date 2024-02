South China Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Das Unternehmen South China wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 6,98, was einem Abstand von 77 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 30,44 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

In Bezug auf die Dividende weist South China im Vergleich zur Branche Freizeitausrüstung & Produkte eine niedrigere Dividendenrendite auf. Mit 0 % liegt sie 6,24 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 6,24 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass South China überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 42,86, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das South China-Wertpapier in diesem Abschnitt daher eine "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen als neutral. Die überwiegend neutralen Themen rund um den Wert führen zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Insgesamt lässt sich sagen, dass South China auf fundamentaler Basis als unterbewertet angesehen wird, die Dividendenrendite jedoch niedriger ist und das Wertpapier in technischer Hinsicht als überkauft bewertet wird. Die Anleger-Stimmung ist neutral.