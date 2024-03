South China Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die Dividendenrendite für South China beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält South China von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die South China-Aktie in den letzten 7 Tagen 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher vergeben wir ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 58,33, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Auf fundamentaler Basis wird South China im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Freizeitausrüstung & Produkte) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 6,98, was einem Abstand von 77 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 30,93 entspricht. Aus fundamentaler Sicht wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Die Anleger-Stimmung bei South China in den sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den Diskussionen der letzten beiden Wochen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.