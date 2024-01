South China Aktie: Sensationelle Entwicklung

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von South China liegt aktuell bei 6,98 und damit 79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 32 in der Branche Freizeitausrüstung & Produkte. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der South China-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,04 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,047 HKD liegt damit deutlich darüber, was einem Unterschied von +17,5 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 0,04 HKD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+17,5 Prozent). Somit erhält die South China-Aktie in der technischen Analyse insgesamt ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich der Dividende weist die South China-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,15 Prozent liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von South China wird als neutral bewertet. In den sozialen Medien gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge, und auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um South China beschäftigt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Neutral".