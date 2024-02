South China Aktie: In Lauerstellung

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) berechnet und normalisiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100. Der RSI für South China liegt bei 100, was ihn in die Kategorie "Schlecht" einordnet. Der RSI25 beträgt 42,86, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bezüglich South China wurde in den letzten beiden Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Redaktion kommt nach Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf "Neutral" eingestuft werden kann.

Die Dividendenrendite für South China beträgt aktuell 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Unseren Analysten zufolge erhält South China für diese Dividendenpolitik daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die langfristige Stimmung rund um South China wurde anhand der Anzahl der Beiträge und der Änderung der Stimmung im Internet untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für South China war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt lässt sich somit sagen, dass sowohl der RSI, die Anleger-Stimmung als auch die Dividendenpolitik und das langfristige Stimmungsbild zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" für South China führen.