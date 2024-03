South China Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung bei South China können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für South China in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die Dividendenrendite von South China liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,08 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die South China-Aktie hat einen Wert von 60, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (53,33) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für South China.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die South China-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +20 Prozent aufweist. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aufgrund einer Abweichung von -4 Prozent. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.