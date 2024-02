South Atlantic Bancshares Aktie: Grund zur Freude?

Die South Atlantic Bancshares hat bekannt gegeben, dass die Dividendenrendite derzeit bei 0 % liegt, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 139,02 %. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschütteten Dividenden.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass das Unternehmen aktuell weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI auf 7-Tage-Basis liegt bei 59,8 Punkten und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Im Gegensatz dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis überkauft und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Schlecht" in diesem Abschnitt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien und in den neuesten Nachrichten ist überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung ("Gut") führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der South Atlantic Bancshares derzeit bei 10,99 USD, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 12,016 USD und hat damit einen Abstand von +9,34 % aufgebaut. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 12,1 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtbefund von "Gut" auf Basis der technischen Analyse.