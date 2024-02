South Atlantic Bancshares Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über South Atlantic Bancshares in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über South Atlantic Bancshares nur unbedeutend mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt South Atlantic Bancshares 139,01 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die durchschnittliche Dividendenrendite in der Branche "Handelsbanken" beträgt 139. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier derzeit in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die South Atlantic Bancshares-Aktie beträgt derzeit 11 USD, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 12,15 USD liegt (+10,45 Prozent Abweichung im Vergleich). Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 12,01 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (+1,17 Prozent). Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von South Atlantic Bancshares liegt mit einem Wert von 6,35 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 16. Dadurch kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.