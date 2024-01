South Atlantic Bancshares Aktie: Es wird konkret!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der South Atlantic Bancshares liegt bei 39,39, was darauf hindeutet, dass die Situation als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 13, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf Dividenden kann bei einer Investition in die Aktie von South Atlantic Bancshares derzeit eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % erzielt werden, was gegenüber dem Branchendurchschnitt von Handelsbanken einen geringeren Ertrag von 138,97 Prozentpunkten bedeutet. Daher ergibt sich eine Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert, zeigt, dass über South Atlantic Bancshares in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert wurde. Insgesamt überwiegen jedoch positive Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für die Aktie führt.

In der technischen Analyse wird die South Atlantic Bancshares auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft, da der GD200 des Wertes bei 11,04 USD liegt und der Kurs der Aktie bei 12,82 USD um +16,12 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt mit 10,93 USD eine Abweichung von +17,29 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Gut"-Wert ausweist. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut" auf Basis der technischen Analyse.