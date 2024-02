South32 Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Weitere Suchergebnisse zu "South32":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator zur Analyse von Aktienkursbewegungen. Für die South-Aktie beträgt der RSI 77,78, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 64 und zeigt eine neutrale Situation an, die ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der South-Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 3,52 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 2,94 AUD liegt deutlich darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (3,25 AUD) liegt über dem letzten Schlusskurs (2,94 AUD), was zu einer erneuten "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die South-Aktie ist insgesamt positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Die Analyse der Anleger-Stimmung führt daher zu einer "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die South-Aktie eine Rendite von -17,84 Prozent erzielt hat, was mehr als 5 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite der South-Aktie mit 4,97 Prozent deutlich darüber, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung basierend auf dem RSI und der technischen Analyse, während das Anleger-Sentiment und die Branchenvergleichsdaten eher positiv sind.