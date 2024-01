South32 Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Weitere Suchergebnisse zu "South32":

In den letzten Wochen konnte bei South keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen zeigt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält South daher in diesem Bereich eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der RSI-Wert von South bei 44, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird auch dieses Signal als "Neutral" eingestuft. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 39, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was wiederum zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In fundamentaler Hinsicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von South bei 5,1, was unter dem Branchendurchschnitt (90 Prozent) liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Im Rahmen der technischen Analyse wird der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage betrachtet. Dieser liegt bei 3,66 AUD für die South-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,27 AUD, was einem Unterschied von -10,66 Prozent entspricht, und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 3,2 AUD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (+2,19 Prozent). Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher für die einfache Charttechnik ebenfalls eine Gesamtbewertung von "Neutral".