South32 Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie South nun bei 3,43 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 2,99 AUD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -12,83 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Ebenso liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 3,16 AUD, was einem Abstand von -5,38 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Die Meinung der Anleger zu South war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um die Aktie diskutiert, weshalb die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von South bei -34,52 Prozent, was mehr als 11 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit "Metalle und Bergbau" liegt die Rendite von South mit -23,17 Prozent deutlich darunter. Daher wird die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Auf fundamentalen Grundlagen wird die Aktie von South als unterbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 5,1 insgesamt 89 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 47,69 im Segment "Metalle und Bergbau". Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".