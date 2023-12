South32 ADR Aktie: DAS heißt noch nichts

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein eindeutiges Signal zur Stimmung rund um die Aktie von South wider. In den letzten zwei Wochen überwogen dabei positive Meinungen und Themen, was zu der Einschätzung führte, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Aus fundamentaler Sicht weist die Aktie von South ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,1 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" eine Unterbewertung von 90 Prozent signalisiert. Auch dies führt zu der Einstufung "Gut" basierend auf der fundamentalen Analyse.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien ergab sich in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmungslage, weshalb die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet wird. Zudem wurde eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde ebenfalls analysiert. Sowohl der 7-Tage-RSI (68,18 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (53,93 Punkte) deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher mit "Neutral" bewertet wird.

Zusammenfassend kann die Aktie von South aufgrund der positiven fundamentalen Kennzahlen und der neutralen RSI-Werte als angemessen bewertet werden.