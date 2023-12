South32 ADR Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Die Aktie von South wurde in den vergangenen zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Zudem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um die Aktie diskutiert. Insgesamt ist daher die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" einzustufen.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der South-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 3,75 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs (3,13 AUD) liegt damit deutlich darunter (-16,53 Prozent). Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen ein anderes Bild. Hier liegt der letzte Schlusskurs (3,26 AUD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,99 Prozent), wodurch die Aktie mit einem "Neutral"-Rating versehen wird.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass die Aktie von South im letzten Jahr eine Rendite von -20,51 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt South damit 5,83 Prozent unter dem Durchschnitt (-14,69 Prozent). Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" auf dieser Stufe.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von South 5. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" im Durchschnitt ein KGV von 48. Somit ergibt sich eine Unterbewertung der Aktie von South aus fundamentalen Gesichtspunkten. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.