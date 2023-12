South32 ADR Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Der Bergbaukonzern South schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Mit einer Dividendenrendite von 4,87 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 6,84 % erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Bei einer fundamentalen Analyse fällt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von South positiv auf. Mit einem Wert von 5,1 ist das Unternehmen deutlich günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 49,07. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält die Empfehlung "Gut".

Das Sentiment und der Buzz im Internet haben ebenfalls Auswirkungen auf die Aktienbewertung. In Bezug auf die Diskussionstiefe in den sozialen Medien zeigt South eine starke Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen bleibt weitgehend unverändert, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

Beim Vergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass South im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Sektor "Materialien" eine Rendite von -20,51 % erzielt hat, was mehr als 6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite von South mit -14,39 % um 6,12 Prozentpunkte darunter. Diese Entwicklung führt dazu, dass die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating erhält.