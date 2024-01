South32 ADR Aktie: Was macht der Markt?

Die South-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 3,66 AUD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,27 AUD, was einem Unterschied von -10,66 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben.

Bei der Analyse des 50-Tages-Durchschnitts ergibt sich ein aktueller Wert von 3,2 AUD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs nur um +2,19 Prozent vom Durchschnitt abweicht. Somit erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 44, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, erhält die Aktie ebenfalls die Einstufung "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei South ist insgesamt positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Positive Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von South bei 5,1, was unter dem Branchendurchschnitt (51,06) in der Branche "Metalle und Bergbau" liegt. Somit wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Basis.