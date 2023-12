Source Rock Royalties Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die Anleger-Stimmung bei Source Rock Royalties ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen wurden keine überwiegend positiven oder negativen Themen diskutiert. Daher wird die Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Source Rock Royalties-Aktie zeigt, dass sie in den letzten 7 Tagen überverkauft war, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist sie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für Source Rock Royalties.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Source Rock Royalties deuten auf eine mittlere Aktivität im Netz hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Source Rock Royalties-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 0,81 CAD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,85 CAD, was einer Abweichung von +4,94 Prozent entspricht. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben.

Zusammenfassend erhält Source Rock Royalties in der Gesamtbetrachtung eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der Anleger-Stimmung, des RSI, des Sentiments und Buzz sowie der technischen Analyse.

