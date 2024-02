Source Rock Royalties Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Sentiment und Buzz: Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig zu erkennen. Die Stimmungslage für Source Rock Royalties hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, daher wird die Aktie von uns als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität im Zusammenhang mit Source Rock Royalties gezeigt. Daher erhält das Unternehmen auch in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Anleger: In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. An fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, es konnten keine negativen Diskussionen verzeichnet werden. An einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Source Rock Royalties unterhalten. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Technische Analyse: Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um zu beurteilen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der 50- und 200-Tage-Durchschnitt werden hier betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Source Rock Royalties-Aktie beträgt aktuell 0,82 CAD. Der letzte Schlusskurs liegt damit auf ähnlichem Niveau, mit einer Abweichung von +1,22 Prozent. Auf dieser Basis erhält Source Rock Royalties somit eine "Neutral"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt eine ähnliche Entwicklung, weshalb die Aktie auch auf dieser Basis mit einem "Neutral"-Rating bedacht wird. In Summe wird Source Rock Royalties auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der anzeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Source Rock Royalties-Aktie beträgt aktuell 25, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist, daher erhält es ein "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für Source Rock Royalties.