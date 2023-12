Source Energyrvices Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein bestimmter Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Source Energy Services wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 66,92 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Ebenso erhält die Aktie auf 25-Tage-Basis eine "Neutral"-Bewertung, da der RSI25 ebenfalls bei 66,8 Punkten liegt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Source Energy Services derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 5,31 CAD, während der Kurs der Aktie bei 5,8 CAD liegt, was einer Abweichung von +9,23 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich jedoch ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 6,69 CAD, was einer Abweichung von -13,3 Prozent entspricht und somit als "Schlecht"-Wert eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analyse der Stimmung und des Buzz im Internet zeigt, dass die Kommentare und Befunde zu Source Energy Services neutral waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen, was zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral" hinsichtlich der Stimmung führt.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu der Bewertung "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.