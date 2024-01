Soup Restaurant Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Der Aktienkurs von Soup verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,44 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" durchschnittlich um 5,28 Prozent, was einer Underperformance von -2,84 Prozent für Soup entspricht. Im Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr bei 0,64 Prozent, wobei Soup 1,79 Prozent über diesem Wert lag. Die ähnliche Rendite im Sektor und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Sentiment und Buzz der Aktie ergibt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher die Aktie von Soup als "Neutral"-Wert eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, da der GD200 bei 0,08 SGD liegt und der Kurs der Aktie (0,075 SGD) um -6,25 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von -6,25 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".

Abschließend wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um einzuschätzen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 58,62 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der RSI25 zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Zusammen erhält das Soup-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.