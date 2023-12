Soup Restaurant Aktie: Viel Lärm um nichts?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachtet man den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Soup, ergibt sich ein aktueller 7-Tage-RSI von 32,14 Punkten. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 40,38, dass Soup ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Bei der Beurteilung eines Aktienwerts spielen auch weiche Faktoren eine Rolle, wie beispielsweise die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In Bezug auf Soup zeigt sich, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Ebenso gab es in diesem Zeitraum kaum Änderungen bei der Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Soup im vergangenen Jahr eine Rendite von -11,7 Prozent erzielt, was 12,67 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Bereich "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt die mittlere jährliche Rendite 7,12 Prozent, wobei Soup aktuell 18,82 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Soup-Aktie am letzten Handelstag bei 0,085 SGD lag, was einem Unterschied von +6,25 Prozent entspricht. Sowohl im Vergleich zum 200-Tages-Durchschnitt als auch zum 50-Tages-Durchschnitt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Aktie von Soup bei verschiedenen Kriterien wie RSI, Sentiment und Branchenvergleich unterschiedlich bewertet wird.