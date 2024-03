Soup Restaurant Aktie: Kaum zu glauben!

Die Anlegerbewertung für die Aktie von Soup war in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral. Dies ist das Ergebnis einer Analyse der Kommentare und Beiträge in sozialen Medien, die sich in diesem Zeitraum mit dem Wert beschäftigt haben. Die diskutierten Themen rund um die Aktie waren größtenteils neutral, was zu der Einschätzung führt, dass die Stimmung der Anleger auf neutral steht.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Soup derzeit um -2,5 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die letzten 200 Tage betrachtet ergibt sich ebenfalls eine Einstufung von "Neutral", da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt in diesem Zeitraum ebenfalls bei -2,5 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "Neutral" eingestuft.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Soup beträgt derzeit 2. Dies führt zu einer negativen Differenz von -0,79 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit". Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Soup eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In den letzten Wochen konnte keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild bei Soup festgestellt werden. Weder gab es eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen in den sozialen Medien. Auch die Anzahl der Beiträge zeigte keine signifikanten Unterschiede. Daher wird das Sentiment und der Buzz um Soup ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend erhält die Aktie von Soup daher in allen genannten Bereichen eine "Neutral"-Einstufung.