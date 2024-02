Soup Restaurant Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die Dividendenrendite von Soup beträgt derzeit 2,5 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Hotels, Restaurants und Freizeit einen geringeren Ertrag um 0,61 Prozentpunkte bedeutet. Diese leicht niedrigere Dividende führt zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Soup liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 45,45, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie eine neutrale Bewertung in diesem Bereich.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Soup bei 11,43 liegt, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 35,21. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Empfehlung.