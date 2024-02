Soup Restaurant Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In Bezug auf das Unternehmen Soup gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Bezüglich des Relative-Stärke-Index (RSI) wird dieser verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Soup liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 zeigt ähnliche Werte und schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier wird die Aktie als weder überkauft noch überverkauft eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Das KGV von Soup liegt bei 11,43 und ist damit deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in der Kategorie "Hotels Restaurants und Freizeit" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 35,21, was einem Abstand von 68 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Soup bei 2,5 %, was 0,61 Prozentpunkte niedriger ist als der Durchschnitt der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit". Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral".