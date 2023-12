Sound Energy Aktie: Der absolute Knall!

Die Stimmung in den sozialen Medien für Sound Energy war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit insgesamt vier positiven und zwei negativen Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Sound Energy daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) von Sound Energy liegt bei 95,24, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Insgesamt wird die Bewertung für den RSI als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 57, was als neutral betrachtet wird. Für diese Kategorie wird daher insgesamt die Einstufung "Schlecht" vergeben.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Sound Energy derzeit bei 1,3 GBP, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,773 GBP, was einen Abstand von -40,54 Prozent zum GD200 darstellt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt sich eine Differenz von -3,38 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine Einstufung als "Neutral" vergeben.

Im Branchenvergleich erzielte Sound Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -24,39 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche bedeutet dies eine Underperformance von -2,72 Prozent. Auch im Sektorvergleich lag Sound Energy 2,72 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance in beiden Vergleichen wird für Sound Energy ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie vergeben.