Sound Energy Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Sound Energy Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 0,777 GBP gehandelt, was einen Abstand von -2,88 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, bedeutet. Kurzfristig wird die Einschätzung daher als "Neutral" eingestuft. Betrachtet man jedoch die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich eine Einstufung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -40,23 Prozent liegt. Somit kann die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" betrachtet werden.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Sound Energy-Aktie liegt bei 66, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Wert des RSI auf 25-Tage Basis von 53,52 ergibt eine "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Sound Energy basierend auf dem RSI.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung können ebenfalls aufschlussreich sein. Hier zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Im Branchenvergleich zur "Energie"-Sektor liegt die Rendite von Sound Energy in den letzten 12 Monaten bei -24,39 Prozent, was mehr als 8 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance liegt. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche liegt die Rendite mit 7,65 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.