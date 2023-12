Sound Energy Aktie: So geht’s nicht weiter!

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Sound Energy. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen, daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammenfassend erhält Sound Energy daher in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sound Energy-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 1,27 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 0,698 GBP deutlich darunter, was einem Unterschied von -45,04 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,79 GBP) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Die einfache Charttechnik ergibt somit insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die Sound Energy-Aktie.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet Sound Energy derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energiesektor liegt die Rendite von Sound Energy um mehr als 11 Prozent darunter, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Die Aktie zeigt somit eine negative Entwicklung im Vergleich zur Branche.

Insgesamt erhält Sound Energy aufgrund der genannten Kriterien in den Bereichen Stimmung, technische Analyse, Dividende und Branchenvergleich ein "Schlecht"-Rating.