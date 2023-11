Sound Aktie: Was kann da noch kommen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf zu betrachten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt der RSI von Sound aktuell bei 40,57, was als neutral eingestuft wird, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 51, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um Sound haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien wird als neutral bewertet, da keine signifikanten Veränderungen festgestellt wurden. Ebenso konnte keine Veränderung in der Anzahl der Diskussionen über die Aktie festgestellt werden.

In Bezug auf Dividenden schüttet Sound derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Die Dividendenpolitik der Aktie wird daher als "Schlecht" eingestuft, aufgrund eines Unterschieds von 5332,16 Prozentpunkten zum Durchschnitt der Branche Handelsbanken.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Sound-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 36,99 USD angegeben. Der letzte Schlusskurs von 36,5 USD weicht um -1,32 Prozent ab und wird daher als neutral bewertet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 36,59 USD nahe am letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Sound-Aktie damit für die technische Analyse ein "Neutral"-Rating.