Sound Aktie: Jetzt ist alles möglich

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Aktien. Je niedriger das KGV, desto preisgünstiger erscheint die Aktie. Im Vergleich zur Branche "Handelsbanken" liegt das KGV von Sound mit einem Wert von 11,36 unter dem Durchschnitt, was einer Differenz von 26 Prozent entspricht. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher eine positive Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Sound in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,89 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 1,74 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +2,15 Prozent im Branchenvergleich für Sound. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Sound jedoch um 7,22 Prozent unter dem Durchschnitt von 11,11 Prozent im letzten Jahr. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält Sound ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Sound beträgt gegenwärtig 2,05 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 1,75 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird Sound von Analysten eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich zugesprochen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Sound liegt bei 60,64 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der die Entwicklung über 25 Tage betrachtet, liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 37,86 Punkten. Daher erhält Sound auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird Sound aufgrund des niedrigen KGV als "günstig" eingestuft und erhält positive Bewertungen in Bezug auf die Aktienkursentwicklung sowie eine neutrale Bewertung in Bezug auf die Dividendenpolitik und den Relative Strength Index.