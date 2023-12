Sound Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Die technische Analyse von Sound-Aktien deutet darauf hin, dass sich das Wertpapier in einem Aufwärtstrend befindet. Der 50- und 200-Tage-Durchschnitt zeigen dies ebenfalls an. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 36,8 USD, während der letzte Schlusskurs bei 38,5 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +4,62 Prozent im Vergleich, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 36,66 USD, was einer Abweichung von +5,02 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Analysebasis.

Fundamental betrachtet ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sound mit einem Wert von 10,09 günstiger als der Branchendurchschnitt von 16,05. Dies führt zu einer Unterbewertung und einer "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Sound momentan überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung auf 7-Tage-Basis führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie basierend auf dem RSI mit "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite von Sound liegt derzeit bei 2,05 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Insgesamt wird die Sound-Aktie auf Basis der technischen und fundamentalen Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.