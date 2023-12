Soufeiya Home Collection Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" angesehen wird. Für die Suofeiya Home Collection wird der RSI bei 43,65 als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 60,07 ebenfalls eine "neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Suofeiya Home Collection um 10 Prozent niedriger, bei -1,65 Prozent. Die Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" verzeichnet eine mittlere Rendite von 6,59 Prozent in den letzten 12 Monaten, während die Suofeiya Home Collection mit 8,24 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt der Suofeiya Home Collection-Aktie negativ sind, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 18,38 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 16,37 CNH liegt, was einer Abweichung von -10,94 Prozent entspricht. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 17,24 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 16,37 CNH liegt, was einer Abweichung von -5,05 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Suofeiya Home Collection-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Im Bereich Sentiment und Buzz konnte eine deutliche Verbesserung in der Internet-Kommunikation beobachtet werden. Die Stimmung für Suofeiya Home Collection wird daher als "Gut" bewertet. Zudem wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Auch hier erhält die Suofeiya Home Collection eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.