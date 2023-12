Soufeiya Home Collection Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

In den letzten zwei Wochen wurde Suofeiya Home Collection von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als positiv bewertet. Die Redaktion hat eine Vielzahl von Kommentaren und Äußerungen analysiert, die sich in diesem Zeitraum mit diesem Wert beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Suofeiya Home Collection beträgt bezogen auf das Kursniveau 3,97 Prozent und liegt damit 1,43 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator zur Beurteilung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Suofeiya Home Collection ergibt eine Bewertung als "Schlecht". Der RSI25 beläuft sich auf 59,29, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Das Gesamtbild führt zu einem Rating "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Suofeiya Home Collection beträgt das aktuelle KGV 12. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" im Durchschnitt ein KGV von 0. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung aus fundamentalen Gesichtspunkten.