Sotoh Aktie: Das war abzusehen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne ermöglichen. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 für Sotoh liegt aktuell bei 68,75 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 55,06 und zeigt ebenfalls an, dass Sotoh weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier auch für den RSI25 mit "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde eine mittlere Diskussionsintensität für Sotoh gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Aktie von Sotoh liegt derzeit -0,93 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und wird daher kurzfristig als "Neutral" eingeschätzt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung jedoch als "Schlecht" betrachtet, da die Distanz zum GD200 -7,57 Prozent beträgt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" für beide Zeiträume eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt weder besonders positiv noch negativ über Sotoh diskutiert. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Sotoh, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral" für das Sotoh-Wertpapier.