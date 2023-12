Sotoh Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

In den letzten Wochen konnte bei Sotoh kein wesentlicher Wandel im Stimmungsbild festgestellt werden, so die Auswertungen aus den sozialen Medien. Weder besonders positive noch negative Themen prägten die Diskussionen in Bezug auf das Unternehmen. Daher wird das Kriterium der Stimmung mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen indiziert, liegt bei Sotoh bei 43,75. Dies deutet darauf hin, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 49, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -9 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs sehr nah am gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält das Unternehmen insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Anleger-Sentiment bei Sotoh neutral ist. Weder besonders positive noch negative Ausschläge prägten die Diskussionen in den sozialen Medien, wodurch insgesamt eine "Neutral"-Bewertung zustande kommt.