Sotoh Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. Für Sotoh wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 45,95 Punkten, was darauf hindeutet, dass Sotoh weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 53,6, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung für den RSI25 hinausläuft. Insgesamt erhält das Sotoh-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmung der Anleger kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung beeinflusst werden. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch in den Diskussionen der Nutzer der sozialen Medien wurden vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie im Hinblick auf die Stimmung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Anhand des gleitenden Durchschnittskurses wird die Sotoh derzeit als "Schlecht" bewertet. Der GD200 des Wertes verläuft bei 761,22 JPY, während der Kurs der Aktie bei 701 JPY liegt, was einer Abweichung von -7,91 Prozent entspricht. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt nur eine Abweichung von +0,18 Prozent, was einer neutralen Bewertung entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtrating von "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität in Bezug auf Sotoh zeigt, dass es während des letzten Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Sotoh-Aktie somit ein durchgängiges "Neutral"-Rating.