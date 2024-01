Sotoh Aktie: Viel Lärm um nichts?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und basiert auf der Betrachtung von Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Für die Sotoh-Aktie betrachten wir den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 56,67 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Ebenso zeigt der RSI25 mit einem Wert von 51,2 ein "Neutral"-Rating. Somit erhält die Sotoh-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aufgrund des RSI.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Sotoh-Aktie ein Durchschnitt von 762,24 JPY für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 690 JPY, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 700,66 JPY eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Sotoh-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz für die Sotoh-Aktie festgestellt werden, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt ebenfalls eine neutrale Diskussion über Sotoh in den letzten zwei Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt. Somit erhält die Sotoh-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.