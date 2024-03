Sotoh Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Die Sotoh-Aktie wird basierend auf verschiedenen technischen Indikatoren neutral bewertet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 735,12 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 700 JPY liegt, was einer Abweichung von -4,78 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 693,12 JPY liegt nahe dem letzten Schlusskurs (+0,99 Prozent), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 37, was darauf hinweist, dass die Sotoh-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Tage liegt bei 46,53, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien zeigt in den letzten zwei Wochen keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso ergibt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt wird die Sotoh-Aktie aufgrund aller analysierten Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.