Sotoh Aktie: Geht es jetzt los?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um herauszufinden, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Sotoh wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 26,67 Punkten, was darauf hindeutet, dass Sotoh momentan überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Sotoh also als "Gut" bewertet.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger einschätzen. Die Analyse von Kommentaren und Befunden auf sozialen Plattformen ergab, dass die Stimmung neutral ist, und die Nutzer in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen diskutiert haben. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Sotoh zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Stimmungsänderungen, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Sotoh aktuell bei 759,76 JPY, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Abstand zum Aktienkurs von 701 JPY beträgt -7,73 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 698,24 JPY, was einer Differenz von +0,4 Prozent entspricht und ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Sotoh-Aktie daher auf Basis der beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.