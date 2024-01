Sotkamo Silver AB Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Weitere Suchergebnisse zu "Kimco Realty":

Die Sotkamo Silver-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,05 EUR verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 0,0602 EUR, was einem Unterschied von +20,4 Prozent entspricht. Auf Grundlage dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,05 EUR zeigt einen ähnlichen positiven Trend mit einer Abweichung von +20,4 Prozent und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating. Somit erhält Sotkamo Silver insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende weist Sotkamo Silver im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (5,24 %) mit einer Dividende von 0 % eine niedrigere Ausschüttung auf. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sotkamo Silver mit einem Wert von 60,77 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der Durchschnitt der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt 102, was einer Differenz von 41 Prozent entspricht. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein weiteres wichtiges Signal der technischen Analyse. Der RSI der Sotkamo Silver liegt bei einem Niveau von 43,73, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 47,25 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Neutral".

