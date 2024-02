Sotkamo Silver AB Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die finnische Bergbaugesellschaft Sotkamo Silver schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau. Der Unterschied beträgt 5,21 Prozentpunkte (0 % gegenüber 5,21 %), was die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" einstuft.

Eine Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild. In den letzten 30 Tagen gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls durchschnittlich, was zu einem weiteren neutralen Rating führt. Insgesamt erhält die Sotkamo Silver-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich ein positiver Trend. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,05 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 0,0623 EUR (+24,6 Prozent Unterschied) liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,06 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,83 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Sotkamo Silver eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt sich ebenfalls positiv. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt zeigt sich also eine uneinheitliche Bewertung der Sotkamo Silver-Aktie, wobei die Dividendenpolitik als negativ, die technische Analyse als positiv und die Anleger-Stimmung als gut bewertet werden. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Faktoren in Zukunft entwickeln werden.